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Дана Уайт: если Анкалаев невероятно выступит на UFC 308, Перейра — следующий

Дана Уайт: если Анкалаев невероятно выступит на UFC 308, Перейра — следующий
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Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о титульных перспективах второго номера рейтинга организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Магомеда Анкалаева.

«Я не могу вспомнить, какой момент это был, но, когда мы устроили бой Перейры с Халилом Раунтри, у Анкалаева уже был назначен бой.

Послушайте, Анкалаев – второй номер. Если он покажет невероятное выступление, а Алекс останется чемпионом, это будет следующий бой», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Кевина Айоле.

Напомним, на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Анкалаев сразится с пятым номером рейтинга австрийцем Александаром Ракичем.

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