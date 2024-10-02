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Конор Макгрегор посетил матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ»

Конор Макгрегор посетил матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ»
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор стал гостем матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025 между лондонским «Арсеналом» и парижским «ПСЖ».

Фото: из личного архива Деклана Райса

Напомним, матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоялся 1 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Великобритания).

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. У лондонцев забили Кай Хаверц и Букайо Сака. Российский вратарь гостей Матвей Сафонов остался в запасе.

Ранее действующий чемпион UFC Белал Мухаммад ответил на вызов Макгрегора.

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