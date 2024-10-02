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Двалишвили назвал сроки боя с Умаром Нурмагомедовым

Двалишвили назвал сроки боя с Умаром Нурмагомедовым
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о сроках организации поединка с непобеждённым российским претендентом Умаром Нурмагомедовым.

«В UFC пока что не разговаривали со мной о защите титула. Умар, вероятно, будет следующим, поскольку он пользуется у боссов серьёзной поддержкой. Дагестанцы чаще всего не дерутся в Рамадан. Поэтому бой состоится раньше. Может, весной. В феврале или марте», — приводит слова Двалишвили издание Sports Illustrated.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.

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