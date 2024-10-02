Джозеф Паркер предсказал победителя боя Бетербиев — Бивол

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Как по мне, Бивол точнее. И у него лучшая работа ног. Бетербиев — силовой боец, но ему уже почти 40 лет. Мой прогноз — Бивол единогласным решением», — приводит слова Паркера DAZN.

Дмитрию Биволу 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, россиянин досрочно остановил ливийского проспекта Малика Зинада.

Артуру Бетербиеву 39 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

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