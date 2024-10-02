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Теофимо Лопес объяснил, почему Джервонта Дэвис не является элитным боксёром

Теофимо Лопес объяснил, почему Джервонта Дэвис не является элитным боксёром
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес критично высказался об оппозиции звёздного соотечественника Джервонты Дэвиса.

«Нужно по-настоящему вникнуть в это, посмотреть на резюме, на всё остальное дерьмо… Есть предел, которого вы достигаете, а после выходите на следующий, элитный уровень. И если вы не подерётесь на нём, то никогда не узнаете, соответствуете ли ему. Я уже делал это несколько раз. И я не видел, чтобы Джервонта вылезал из коробки», — сказал Лопес в подкасте It Is What It Is.

Ранее Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) одобрила следующего соперника Джервонты Дэвиса.

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