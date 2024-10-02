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«Хотелось покрасоваться». Адесанья рассказал о переломном моменте в бою с дю Плесси

«Хотелось покрасоваться». Адесанья рассказал о переломном моменте в бою с дю Плесси
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья считает, что одной из причин его поражения в поединке с действующим обладателем титула южноафриканцем Дрикусом дю Плесси стала его самоуверенность.

«Это был просто момент в бою, дело в ногах. Я поскользнулся. А затем показал на землю, как бы говоря: «Это не ты, это земля». И в тот момент я не должен был показывать на землю. Он атаковал… Послушайте, такова игра. Я облажался, моя вина, но я бы не привязывался к результату. Мне просто хотелось покрасоваться», — сказал Адесанья в интервью The Adam Carolla Show.

Ранее Адесанья высказался о сроках возвращения.

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