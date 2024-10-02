«Осталось 10 дней». Бивол опубликовал фото перед боем с Бетербиевым

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол опубликовал фото с подготовки к поединку с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии.
«Осталось 10 дней», — написал Бивол в социальных сетях.
Фото: из личного архива Дмитрия Бивола
Дмитрию Биволу 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, россиянин досрочно остановил ливийского проспекта Малика Зинада.
Артуру Бетербиеву 39 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.
Бой Бетербиева и Бивола — на века