Лопес: Шакур Стивенсон хотел спрыгнуть с крыши отеля после поражения в любителях

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес иронично высказался о потенциальном поединке с непобеждённым соотечественником Шакуром Стивенсоном, рассказав о нём историю из любительского прошлого.

«У меня нет желания нанести этому человеку первое поражение. Я позволю сделать это кому-нибудь другому. Я видел, как Шакур проигрывает в любителях. Дело было в Вегасе, на “Золотых перчатках” в 2015 году, где он проиграл Рубену Вилье. И после этого он хотел спрыгнуть с крыши отеля. Простите, я не хочу пачкать руки в крови», — сказал Лопес в подкасте Come And Talk 2 Me.

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады-2016, дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021-го Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).