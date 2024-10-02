Экс-боец UFC и PFL Максим Гришин выступит на турнире ACA 182 в Москве

Бывший боец UFC и PFL россиянин Максим Гришин (33-10-2) выступит на турнире ACA 182, который состоится 15 декабря в Москве, сообщает пресс-служба.

Соперником Гришина станет мексиканец Хорхе Гонсалес, поединок пройдёт в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг).

Максиму Гришину 40 лет. Россиянин выступает как профессионал с 2008 года. С 2018 по 2020 год дрался в PFL, где провёл шесть боёв, одержав четыре победы и два поединка сведя вничью. С 2020 по 2023 год Гришин выступал в UFC, в престижнейшей организации мира на его счету две победы и три поражения.

В своём последнем бою на RCC 17 в декабре Гришин победил единогласным решением казахстанца Асылжана Бакытжанулы.