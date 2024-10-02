Премьер-министр Грузии встретился с Мерабом Двалишвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провёл встречу с действующим обладателем титула UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) Мерабом Двалишвили.

В администрации правительства сообщили, что Кобахидзе поздравил Двалишвили с завоеванием титула и вновь подчеркнул «важность победы для страны».

Фото: Администрация правительства Грузии

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 306, Мераб разделил октагон с американцем Шоном О'Мэлли. Бой завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Ранее стало известно, что правительство Грузии выплатит Мерабу и чемпиону UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Илии Топурии более $ 350 тыс.