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Пэдди Пимблетт повалил карлика ударом ноги

Пэдди Пимблетт повалил карлика ударом ноги
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Топовый и известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Пэдди Пимблетт во время тренировки повалил карлика, ударив его ногой.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Пимблетт разделил октагон с американцем Кингом Грином. Бой завершился победой ливерпульца удушающим приёмом в первом раунде.

В своём рекорде Пэдди имеет 22 победы, из которых 12 он одержал досрочно, а также потерпел три поражения. В UFC Пимблетт идёт на серии из шести побед.

Ранее Пэдди Пимблетт ответил на вызов топового бразильского бойца UFC Ренато Мойкано.

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