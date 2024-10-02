Гловер Тейшейра: Перейра природный нокаутёр. Если он поднимется в весе, то его не победят

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Гловер Тейшейра считает, что его подопечный и действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг соотечественник Алекс Перейра будет успешен в тяжёлом дивизионе и победит Джона Джонса.

«Нокаутирующая сила [Перейры] невероятна. Он отлично работает в партере. Алекс прирождённый нокаутёр. Если он поднимется [в тяжёлый вес], то те парни его не победят. У тяжеловесов будет такой же шанс, как и у остальных бойцов [в полутяжёлом весе]. Халил Раунтри, Джон Джонс или Стипе [Миочич]? Я верю, что Алекс победит каждого», — приводит слова Гловера Тейшейры портал MMA Fighting.