Бывший боец UFC Шауб считает, что Магомед Анкалаев не заслужил титульного боя с Перейрой

Бывший боец UFC в тяжёлом весе, а ныне аналитик Брендан Шауб считает, что топовый российский боец UFC Магомед Анкалаев не заслужил драться с чемпионом UFC бразильцем Алексом Перейрой.

«Халил выиграл пять боёв подряд. Анкалаев не выиграл пять боёв подряд. У него был титульный бой. Как он прошёл? Скучно, блин, — тот поединок закончился ничьёй.

К тому же, у них есть один общий противник. Это Джонни Уокер. Как с ним справился Анкалаев? Думаете, что это самый захватывающий бой, который вы когда-либо видели? А видели ли вы то, что сделал Раунтри с Уокером? На что вы жалуетесь», — приводит слова Брендана портал Bloody Elbow.