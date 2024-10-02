Исраэль Адесанья раскрыл истинную причину, из-за которой с ним хотел подраться Джон Джонс

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья раскрыл истинную причину, из-за которой с ним хотел подраться действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс.

В прошлом году бойцы встретились в торговом центре в Лас-Вегасе и пообщались, после чего также провели битву взглядов.

«Джон позвал меня, и мы немного поговорили [о наших проблемах]. Было забавно. Всё произошло случайно в Вегасе. Он просто оказался рядом со мной в баре. Ситуация похожа на божественное вмешательство. Мы оба были удивлены и потом просто обнимались.

Он сказал, что хотел подраться со мной, поскольку всегда хотел сразиться с Андерсоном Силвой. Однако бой так и не состоялся. Поэтому ему хотелось сразиться с лучшим на тот момент из имеющихся соперников. И это был я, поэтому он меня вызвал.

Мы обо всём поговорили, а потом немного раскидались с ним в вестибюле. Было весело. Я его фанат и всегда был им», — приводит слова Адесаньи портал Sports Illustrated.