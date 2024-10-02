Перейра: бой с Анкалаевым станет отличным шансом для меня показать свои навыки в партере

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра считает, что бой с топовым российским бойцом UFC Магомедом Анкалаевым станет для него отличной возможностью показать свои навыки в партере.

«Возможно, я снова защищу пояс. Анкалаев много чего наговорил. Возможно, бой с ним станет для меня хорошей возможностью продемонстрировать свои навыки в партере и знания в грэпплинге», — приводит слова Алекса Перейры аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Ранее бывший боец UFC Брендан Шауб заявил, что Магомед Анкалаев не заслужил титульного боя с Алексом Перейрой.