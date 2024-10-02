Тренер Джона Джонса объяснил, почему его подопечный не будет драться с Томом Аспиналлом

Грег Джексон, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса, объяснил, почему его подопечный не будет драться с англичанином Томом Аспиналлом.

«Джона привлекает бой со Стипе, поскольку это словно поединок двух легенд. Миочич один из лучших тяжеловесов в истории, если не самый лучший. Для меня он один из величайших бойцов в истории. Поэтому Джон хочет с ним разделить октагон. Всегда будут появляться молодые парни, которых люди станут признавать феноменами. И всегда будет другой боец, которого считают просто лучшим.

На данном этапе карьеры Джону не нужно что-то доказывать и бороться. Он мог бы прямо сейчас уйти в отставку, и у него всё было бы в порядке. Тем не менее у него есть мотивация для боя со Стипе — представление о том, насколько он великолепен и каким жёстким может быть, а также желание подраться с ним. Полагаю, что он хочет создать наследие, которое оставит после ухода. Мы уже планировали бой со Стипе до того, как началась эта драма [конфликт Джона Джонса с Томом Аспиналлом]. Поэтому было бы несправедливо отказать Миочичу в этот раз. Стипе заслуживает большего. Он не только великий боец, но и замечательный человек», — приводит слова Грега портал Low Kick MMA.