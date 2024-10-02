Опетайя — о потенциальном поединке с Биволом и Бетербиевым: как можно от него отказаться?!

Чемпион мира по боксу по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетайя заявил, что с радостью бы провёл поединок с победителем боя между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Почему бы и нет? Я бы с удовольствием провёл этот бой. Как можно от него отказаться?! Я уважаю и Бивола, и Бетербиева. С удовольствием вышел бы с ними на ринг», — приводит слова Джея портал BoxingNews24.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между Биволом и Бетербиевым состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Джозеф Паркер предсказал победителя боя Бетербиев — Бивол.