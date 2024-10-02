Исраэль Адесанья: если Раунтри нокаутирует Алекса, будет просто смешно

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья назвал победителя в титульном поединке между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.

«На этот раз я выберу победителем Перейру из-за инерции. Раунтри не борец. Ему нравится работать в кикбоксинге и он никогда не пытался проводить тейкдаун. Если вы собираетесь встретиться с Перейрой, то я единственный человек, который побеждал его в UFC. Все остальные были повержены им. Раунтри, возможно, сможет грязно поймать Перейру, если тот подойдёт к нему близко. Но это сделать сложно. Халил может не дотянуться до Алекса, так как тот использует свои длинные руки для контроля дистанции.

Перейра победит либо техническим нокаутом, либо отправит его в нокаут. Раунтри будет трудно добиться успеха. Лоу-кики Алекса, скорее всего, будут эффективны на старте. Поэтому Халила вполне можно поймать, поскольку Раунтри будет идти вперёд. Перейра победит во втором или третьем раунде. Но если Халил нокаутирует его, то это будет просто смешно», — приводит слова Адесаньи портал MMAJunkie.