Умар Нурмагомедов ответил Двалишвили и назвал турнир, на котором хотел бы подраться с ним

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов обратился к действующему обладателю титула UFC в категории до 61 кг грузину Мерабу Двалишвили.

«Эй, Мераб, ты ведь в курсе, что Рамадан идёт в марте. Зная это, ты настаиваешь на том, чтобы наш бой организовали в марте. А в феврале турнир пройдёт в Австралии. Матчмейкеры не поставят туда наш бой. В январе будет турнир в Лос-Анджелесе – давай драться там. Времени подготовиться более чем достаточно. Перестань искать оправдания. Дай людям то, что они хотят. Все, кто следит за нашим дивизионом, хотят увидеть этот бой», — написал Умар на своей странице в социальных сетях.