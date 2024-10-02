Кроуфорд ответил, вёл ли он на самом деле переговоры с Макгрегором о бое по правилам ММА

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA-super, The Ring в полусреднем весе (до 66,6) американец Теренс Кроуфорд ответил, вёл ли он на самом деле переговоры с известным ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором об организации поединка с ним по правилам ММА.

«Мне предложили этот бой, и мы с Конором созвонились. Я просто сказал ему: «Не собираюсь выходить с тобой в чёртов октагон, где ты мог бы бить меня ногами, разбивать локтями и надирать мне зад». Он просто рассмеялся и ответил: «Чувак, я это уважаю. Но мы заработаем кучу денег». Иногда дело не в гонорарах. Я могу заработать приличные деньги, но не собираюсь, чтобы меня били ногами», — приводит слова Кроуфорда журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.