Алекс Перейра ответил, станет ли он после победы над Раунтри переходить в другой дивизион

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра ответил, станет ли он после турнира UFC 307 менять весовую категорию в случае успешной защиты пояса.

«Откровенно говоря, я бы предпочёл защищать свой титул. Для перехода в другой дивизион требуется время и дополнительная подготовка. Так что прямо сейчас я без проблем делаю вес», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Напомним, на турнире UFC 307 бразилец проведёт поединок против топового американского топового бойца полутяжёлого веса Халила Раунтри. Бой станет главным событием вечера. Сам ивент состоится 7 октября в Сол-Лейк-Сити (США).