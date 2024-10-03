Алекс Перейра высказался о потенциале Артёма Вахитова в UFC

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался насчёт потенциала своего бывшего соперника в кикбоксинге Артёма Вахитова в UFC.

«Я перестал следить за кикбоксингом, так что на самом деле не знаю, как у Артёма сейчас дела. Не могу ничего сказать о том, каков его потенциал в лиге. Однако считаю, что сейчас ему было бы трудно драться со мной в UFC. Многие совершают ошибку, думая, что легко стать звездой, как Иззи, который давно победил меня. Такие парни думают, что им достаточно просто прийти сюда и сделать то же самое. Но они не такие, как я, как Адесанья. Взгляните на нашу историю, чтобы понять, почему мы оказались тут», — сказал Перейра на пресс-конференции.