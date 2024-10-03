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Эксперт рассказал, почему Бетербиев может победить Бивола

Эксперт рассказал, почему Бетербиев может победить Бивола
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе, а ныне комментатор и аналитик Серхио Мора дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«В бою опасного панчера и парня с великолепной работой ног, классным джебом и бойцовским IQ самого высочайшего уровня я всегда буду отдавать своё предпочтение второму. Я бы сделал свою ставку на Бивола.

Но каждый раз, когда я вспоминаю, кто такой Бетербиев, то сразу всплывает его огромная любительская карьера. Он тоже обладает неплохой работой ног, но она меркнет из-за его мощи. То же самое можно сказать и про его технику, она тоже в тени его силы. В целом, у Артура есть всё», — сказал Мора в своём интервью Шону Зиттелу на его YouTube-канале.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
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