Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович успешно прошли взвешивание

Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович успешно прошли взвешивание
Комментарии

Сегодня, 3 октября, главные участники завтрашнего вечера бокса в Сиднее (Австралия) — чемпион мира по версии IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы и претендент на этот пояс Андрей Михайлович — прошли официальную процедуру взвешивания.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:

Алимханулы — 72,54 кг;
Михайлович — 72,38 кг.

Напомним, первоначально этот поединок должен был состояться 13 июля, но в итоге был отменён. Причиной стали трудности Алимханулы со сгонкой веса, которая привела его к обезвоживанию организма, и Алимханулы потерял сознание накануне взвешивания, после чего был госпитализирован. На этот раз Жанибек прошёл взвешивание без каких-либо эксцессов.

Материалы по теме
Менеджер боксёра Михайловича: Жанибек Алимханулы — позор бокса. Он заплатит за всё
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android