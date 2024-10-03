Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович успешно прошли взвешивание

Сегодня, 3 октября, главные участники завтрашнего вечера бокса в Сиднее (Австралия) — чемпион мира по версии IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы и претендент на этот пояс Андрей Михайлович — прошли официальную процедуру взвешивания.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:

Алимханулы — 72,54 кг;

Михайлович — 72,38 кг.

Напомним, первоначально этот поединок должен был состояться 13 июля, но в итоге был отменён. Причиной стали трудности Алимханулы со сгонкой веса, которая привела его к обезвоживанию организма, и Алимханулы потерял сознание накануне взвешивания, после чего был госпитализирован. На этот раз Жанибек прошёл взвешивание без каких-либо эксцессов.