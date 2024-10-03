Объявлены гонорары за бой Дмитрия Бивола против Артура Бетербиева

Стало известно, сколько получат российские полутяжеловесы Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол за своё очное противостояние, которое состоится уже 12 октября в Саудовской Аравии. Помимо денег, на кону поединка будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории.

Такие данные предоставил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум на их YouTube-канале. Гарантированный гонорар каждого из участников составит $ 10 млн. Стоит отметить, что до этого момента самым крупным заработком Бивола была сумма в $ 5 млн., в то время как у Бетербиева самым крупным гонораром является отметка в $ 2,115 млн.

Напомним, в настоящий момент титул WBA Suрer находится у Бивола, в то время как всеми остальными поясами владеет Бетербиев.