Штырков объяснил, почему у Бивола больше шансов на победу в бою с Бетербиевым

Известный российский тяжеловес ММА, боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков дал свой прогноз на предстоящий бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я думаю, что у Бивола в этом бою больше шансов. Опять же там всё на тоненького, но если ему Бетербиев не попадёт своим сумасшедшим ударом, то Бивол, именно вот на своей динамике, своей вот этой индивидуальной так сказать техникой, подвижностью и огромным количеством ударов, которые он выкидывает, заберёт именно бой по очкам. Не думаю, что Бивол сможет нокаутировать Бетербиева и закончить досрочно, но не пропустив, опять же, от Бетербиева какого-то жёсткого нокаутирующего удара, а у Бетербиева они все такие. Я думаю, именно лагерь весь построен на максимальном передвижении и большом количестве ударов, чтобы не дать по себе прицелиться и ударить.

Они мне оба очень нравятся, то есть я вот как бы честно не могу сказать, что я хочу, чтобы проиграл тот или другой, или выиграл тот или другой, просто вот это такие противостояния, в которых ты просто кайфуешь за спорт. Вот это противостояние оно логически прям идеальное в мире бокса, в их весовых категориях, оно должно было состояться. Это то, за что мы любим единоборства, вот именно такие противостояния, это будет украшения не просто там вечера, вот конкретно их противостояние-это украшение истории бокса в целом», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой Бивол — Бетербиев состоится 12 октября в Саудовской Аравии.