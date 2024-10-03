Тедди Атлас: что же сильнее? Воля Бетербиева или навыки Бивола?

Известный тренер профессиональных боксёров, а также боксёрский аналитик Тедди Атлас высказал своё мнение по поводу грядущего поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

«Это очень ожидаемый бой. Мы получим ответ на вопрос, что же сильнее — воля Бетербиева или навыки Бивола? Воля настоящего монстра против хирурга в мире бокса, учёного, который способен обследовать и обработать любого. Но я хочу отметить, что у Бетербиева есть много всего, помимо этой мощи и агрессии. После его побед все помнят только разрушительную силу, но в нём есть много других бойцовских качеств.

Сейчас можно говорить, что Бивол хитрее, что он быстрее и обладает большей ловкостью, что он будет затягивать Бетербиева в свои ловушки. Но в конечном итоге никому не известно что будет в самом поединке, потому что бои, как правило, никогда не идут по установленному плану. Самое интересное, что оба парня никогда не сталкивались в ринге с такими соперниками, и в этом вся интрига», — сказал Атлас в своём интервью YouTube-каналу ProBox TV.