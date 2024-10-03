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Илия Топурия ответил на вопрос об уличном бое с Исламом Махачевым

Илия Топурия ответил на вопрос об уличном бое с Исламом Махачевым
Илия Топурия
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия ответил на вопрос фанатов в своих социальных сетях по поводу возможного уличного боя с чемпионом в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Буду ли я подниматься в лёгкий вес в будущем? Я же делал это однажды, поэтому не исключено, что сделаю это снова. Конечно, я вижу свой поединок с Исламом Махачевым, это отличный боец, он часто много говорит, но мы можем уладить любой вопрос в октагоне. В уличном бою этого делать нежелательно, потому что тогда мне придётся оплачивать его огромные медицинские счета», — написал Топурия.

Напомним, Махачев свой последний бой проводил в июне этого года, где он победил Джастина Гэтжи удушающим приёмом в пятом раунде.

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