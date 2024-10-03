Взвешивание АСА 180: Азам Гафоров провалил взвешивание и не претендует на титул

Сегодня, 3 октября в Грозном состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира АСА 180, где главным событием шоу станет бой чемпиона ACA в наилегчайшем весе россиянина Курбана Гаджиева против претендента из Таджикистана, Азама Гафорова.

Чемпион показал на весах отметку в 57,2 кг, в то время как Гафоров превысил лимит допустимого веса на 1 кг, и теперь заплатит часть своего гонорара в пользу чемпиона, а также в случае победы не сможет стать чемпионом, потому как титул будет объявлен вакантным. Об этом сообщил первый вице-президент лиги АСА Алексей Яценко.

В со-главном событии турнира состоится финал Гран-при ACA в легчайшем весе между Мехди Байдулаевым и Магомедом Бибулатовым, который успешно сделали вес перед боем. Бибулатов показал на весах 61,35 кг, а Байдулаев — 61,4 кг.