Теофимо Лопес рассказал о своих заработках в боксе

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес рассказал сколько зарабатывает за свои выступления.

«Я постоянно иду на уступки в финансовом плане. Я еще никогда не зарабатывал больше миллиона долларов за свой бой. Помню, как все говорили о том, что во время пандемии, когда состоялся мой бой с Ломаченко, он дал мне 800 тысяч сверху, но такого не было. В конечном итоге я вернулся домой с 460 тысячами после того боя с лидером р4р, который обгонял на тот момент Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса. В бою с Джошем Тейлором я тоже получил около 700 или 800 тысяч долларов», — сказал Лопес в своем интервью YouTube-каналу Come And Talk 2 Me.