Джон Джонс показал свою форму за полтора месяца до боя с Миочичем

Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс продемонстрировал свою боевую форму за полтора месяца до боя с экс-чемпионом в этом дивизионе, своим соотечественником Стипе Миочичем.

Джонс показал форму за 45 дней до боя с Миочичем Фото: Официальная страница Джона Джонса в социальной сети Х (бывший Twitter)

Напомним, бой между Джонсом и Миочичем состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене Madison Square Garden, где их противостояние возглавит турнир UFC 309.

Джонс проводил свой предыдущий поединок в марте 2023 года, где он победил удушающим приёмом в первом раунде Сирила Гана.

Миочич не выступал с марта 2021 года, где потерпел поражение нокаутом во втором раунде от другого бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.