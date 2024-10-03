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Джон Джонс показал свою форму за полтора месяца до боя с Миочичем

Джон Джонс показал свою форму за полтора месяца до боя с Миочичем
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Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс продемонстрировал свою боевую форму за полтора месяца до боя с экс-чемпионом в этом дивизионе, своим соотечественником Стипе Миочичем.

Джонс показал форму за 45 дней до боя с Миочичем

Джонс показал форму за 45 дней до боя с Миочичем

Фото: Официальная страница Джона Джонса в социальной сети Х (бывший Twitter)

Напомним, бой между Джонсом и Миочичем состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене Madison Square Garden, где их противостояние возглавит турнир UFC 309.

Джонс проводил свой предыдущий поединок в марте 2023 года, где он победил удушающим приёмом в первом раунде Сирила Гана.

Миочич не выступал с марта 2021 года, где потерпел поражение нокаутом во втором раунде от другого бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

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