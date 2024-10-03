Теренс Кроуфорд назвал своего фаворита в бою Бивол — Бетербиев

Чемпион мира по версии WBA, а также обладатель «временного» пояса WBO в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд дал свой прогноз на предстоящий поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории между россиянином Дмитрием Биволом и его соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Это по-настоящему адский бой, где должен победить сильнейший. Выиграет тот, кто сможет первым реализовать свой план. Если выбирать между этими двумя, то я бы выбрал Бивола. Он более подвижен, техничней и умеет держать удобную для себя дистанцию. Думаю, что именно эти качества помогут ему одержать победу в этом поединке. Да, Бетербиев очень мощный парень, но мне кажется, что Бивол сможет его нейтрализовать», — рассказал Кроуфорд на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, что бой Бивол — Бетербиев состоится 12 октября в Саудовской Аравии.