Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд назвал своего фаворита в бою Бивол — Бетербиев

Теренс Кроуфорд назвал своего фаворита в бою Бивол — Бетербиев
Теренс Кроуфорд
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по версии WBA, а также обладатель «временного» пояса WBO в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд дал свой прогноз на предстоящий поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории между россиянином Дмитрием Биволом и его соотечественником Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Это по-настоящему адский бой, где должен победить сильнейший. Выиграет тот, кто сможет первым реализовать свой план. Если выбирать между этими двумя, то я бы выбрал Бивола. Он более подвижен, техничней и умеет держать удобную для себя дистанцию. Думаю, что именно эти качества помогут ему одержать победу в этом поединке. Да, Бетербиев очень мощный парень, но мне кажется, что Бивол сможет его нейтрализовать», — рассказал Кроуфорд на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, что бой Бивол — Бетербиев состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Объявлены гонорары за бой Дмитрия Бивола против Артура Бетербиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android