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Мурат Гассиев проведёт бой 19 октября в Австрии

Мурат Гассиев проведёт бой 19 октября в Австрии
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Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев возвращается на ринг 19 октября в Австрии, где он сразится в 10-раундовом рейтинговом поединке против датчанина Кема Юнгквиста. Этот бой станет главным событием очередного турнира «Ночь чемпионов IBA», организованного промоутерскими компаниями Patriot Boxing, Ural FC и Iron&Gloves Promotions, а также Международной ассоциацией бокса (IBA).

Напомним, Гассиев свой предыдущий поединок проводил в сентябре 2023 года, где он потерпел поражение раздельным решением судей от шведа Отто Валлина.

Что касается Юнгквиста, то он последний бой провёл в мае 2024 года и одержал там победу нокаутом в седьмом раунде над африканцем Авадом Тамимом.

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