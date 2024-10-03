Гаджи Автомат проведёт бой с футболистом в марте 2025 года

Известный боец на голых кулаках Гаджи «Автомат» Наврузов подписал соглашение с главой AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым на бой с футболистом Медиалиги, который должен будет состояться в марте 2025 года. В карде этого турнира выступит целый ряд футболистов, а в главном событии вечера выступит Гаджи; по каким именно правилам, станет известно позднее, но уже известно о том, что каждый из спортсменов получит по 5 млн рублей гарантированного гонорара. Об этом сообщает пресс-служба «СиндЕкат».

Соперником «Автомата» станет действующий сотрудник лиги Сослан Дзалаев, который в 2017-2018 годах выступал в боях по правилам ММА в лиге «Колизей» и стал чемпионом Гран-при организации в тяжёлом весе. Также Сослан выступал в командах Медиалиги «Деньги» и «Деньги Рокетов».

Напомним, Гаджи в этом году начал выступать за уральский футбольный клуб «СиндЕкат» и продолжает развивать свою бойцовскую карьеру в лиге RCC Hard.