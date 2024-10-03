Илия Топурия: Хамзат Чимаев размажет Уиттакера. Он просто зверь

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия уверен в том, что топовый и непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев одержит победу в поединке с бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийцем Робертом Уиттакером.

«Хамзат Чимаев размажет Уиттакера. Это то, о чём я думаю. Мне нравится Роберт, но Чимаев его действительно раздавит. Хамзат просто зверь», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Напомним, Хамзат Чимаев разделит октагон с Робертом Уиттакером на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. Их поединок станет соглавным на турнире и будет пятираундовым.