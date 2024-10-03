Анкалаев: ценю то, что Уайт подтвердил, что я получу титульник после победы над Ракичем

Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе, Магомед Анкалаев прокомментировал то, что президент UFC Дана Уайт подтвердил его статус претендента на титул и пообещал ему организовать бой за звание чемпиона UFC, если тот победит Александара Ракича.

«Ценю то, что Дана Уайт подтвердил, что я получу титульный бой после того, как одержу победу в следующем поединке. Но мой фокус по-прежнему остаётся на Александаре Ракиче. Я должен победить его впечатляюще. Ничто другое не имеет значения», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Ранее Алекс Перейра заявил, что бой с Анкалаевым станет для него отличной возможностью показать свои навыки в партере.