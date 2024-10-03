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Абдель-Азиз: сейчас Белал Мухаммад должен быть выше Джона Джонса в рейтинге Р4Р

Абдель-Азиз: сейчас Белал Мухаммад должен быть выше Джона Джонса в рейтинге Р4Р
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американца палестинского происхождения Белала Мухаммада, считает, что его подопечный должен стоять выше действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джона Джонса в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

«Если говорить о том, кто является величайшим бойцом ММ в истории, то можно назвать Джона Джонса. Однако если говорить о нынешнем лидере рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, то не думаю, что Джон Джонс стоит выше Белала Мухаммада», — приводит слова Али Абдель-Азиза аккаунт Home of Fight в X (ранее Twitter).

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