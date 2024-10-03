Двалишвили рассказал, на что он потратит деньги, которые ему выплатит правительство Грузии

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили рассказал, на что потратит деньги, которые ему выплатит правительство Грузии.

По словам журналиста Георгия Кокиашвили, Мераб заявил о желании передать все $ 367 тыс. на благотворительность и поддержание залов по ММА и бразильскому джиу-джитсу в Грузии. Об этом Георгий сообщил на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе на турнире UFC 306, Мераб разделил октагон с американцем Шоном О'Мэлли. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Ранее Умар Нурмагомедов ответил Двалишвили и назвал турнир, на котором хотел бы подраться с ним.