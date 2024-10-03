IBA: мы решительно критикуем МОК за попытку нарушить независимость национальных федераций

Международная ассоциация бокса (IBA) опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что письмо МОК, которое было направлено национальным олимпийским комитетам, свидетельствует о грубом вмешательстве в дела федераций.

«Международная ассоциация бокса (IBA) решительно критикует попытку МОК нарушить независимость национальных федераций, которые являются частью IBA. Письмо, направленное всем НОК 30 сентября, свидетельствует о возмутительных политических играх МОК. IBA выражает глубокое разочарование. Это граничит со спортивным шантажом.

IBA вновь заявляет, что у нас нет никаких проблем с олимпийским движением, мы уважаем его ценности. Бокс является неотъемлемой частью этого движения. Напряжённость в отношениях между IBA и МОК была вызвана конфликтом с руководством МОК, которое последовательно ставило свои политические цели выше ценностей и видения Олимпийских игр.

Для IBA это абсолютно неприемлемо, поскольку мы ставим наших спортсменов и тренеров, официальных лиц и членов организации в самый центр нашей деятельности. Беспрецедентное давление со стороны МОК на федерации классифицируется как «прямое вмешательство» в повестку дня независимых членов IBA, которые выразили своё демократическое желание быть частью IBA и поддерживать демократически избранного президента, которому они доверяют.

Мы призываем наши национальные федерации сохранять спокойствие и не следовать намерениям МОК, который хочет навредить боксу. Попытка повлиять на членов за кулисами — это не то, чего мы ждём от этой организации.

Наша цель — не зарабатывать деньги на спортсменах, тренерах и национальных федерациях, а служить им. IBA едина и сильна в борьбе за процветание и развитие бокса.

Это письмо — яркий пример грубого вмешательства во внутренние дела семьи IBA. Выступать за переход в любую другую организацию, которая не может обеспечить развитие спорта из‑за отсутствия финансирования и управленческой компетенции, — это попытка разрушить историю одного из старейших олимпийских видов спорта и подорвать его будущее», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, МОК разослал НОК письмо, в котором запретил иметь какие‑либо отношения с национальными боксёрскими федерациями, входящими в IBA. Иначе НОК, которые остаются членами IBA, потеряют все права в олимпийском движении.