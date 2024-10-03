Жозе Альдо: бой с Баутистой станет для меня тестом и приблизит к титулу. Моя цель — пояс

Член Зала славы UFC бразилец Жозе Альдо заявил, что его целью является завоевание чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

«Мне казалось, что я сразу [после победы над Джонатаном Мартинесом] буду драться за титул. Однако этого не случилось. Я принимаю любой вызов. Это моя жизнь, сражаться и побеждать независимо от того, кто стоит напротив. Раз уж матчмейкеры поставили передо мной Марио, то я должен биться с ним. Моя цель — стать чемпионом UFC, поэтому у меня есть готовность сражаться с кем угодно.

Бой с Марио является для меня ещё одним тестом. В прошлый раз меня проверяли, хотели увидеть — осталось во мне желание драться или нет. Но я на другом уровне. Бой с Баутистой станет для меня тестом для приближения к титулу», — приводит слова Альдо портал MMA Fighting.