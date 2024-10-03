Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников рассказал, что в Старом Осколе больше спарринг-партнёров, чем в Москве.

Следующий бой Кирилл Сидельников проведёт против американца Ракима Кливленда на турнире Ural FC 8, который пройдёт 16 октября в Перми.

«Я очень рад подраться на турнире Ural FC, я сразу согласился на это. Что будет дальше – не знаю. Мы могли подраться с Кливлендом в Bellator, но получится подраться с ним в Перми на Ural FC. Я живу этим боем и не думаю над тем, что будет после него в плане моей карьеры. Но в самом поединке я буду стараться нокаутировать соперника. Именно нокаутировать.

Оказывается, в Москве есть проблемы с поиском спарринг-партнёров по борьбе среди тяжеловесов. Оказалось, их не так много. Приходится кататься по залам, искать спарринг-партнёров для борьбы – вызванивать и договариваться. В Старом Осколе… Приезжаешь, и у тебя пять-шесть тяжеловесов, с которыми можно поработать. В Москве с этим есть определённые проблемы, но кое-как выходим из ситуации и боремся», — сказал Кирилл в интервью на YouTube-канале Ural FC.