Усман Нурмагомедов обратился к Топурии насчёт его слов об уличном поединке с Махачевым

Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов обратился к действующему обладателю титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузину Илии Топурии. Ранее тот заявил, что побьёт чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в уличной бою.

«Европеец, скажи, когда ты последний раз дрался на улице?» — написал Усман на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке, Ислам Махачев разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) американцем Дастином Порье. Бой завершился победой Ислама удушающим приёмом в пятом раунде.