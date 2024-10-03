Тайсон Фьюри высмеял Энтони Джошуа, опубликовав забавную инфографику

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри высмеял известного боксёра и соотечественника Энтони Джошуа, опубликовав забавную фотографию на своей странице в социальных сетях.

Джошуа. Мой завтрак состоит из ямса, яиц и фиников. Затем я принимаю большую миску каши, протеиновый коктейль, стакан апельсинового сока, а также стакан мёда, лимона и имбиря.

Фьюри. Помню, как однажды вечером я выпил 14 пинт пива, а затем провёл спарринг с тремя тяжеловесами из топ-10 и избил каждого.

Фото: Страница Фьюри в социальных сетях

Напомним, следующий поединок Тайсон Фьюри проведёт 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика.