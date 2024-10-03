Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра оценил сложность потенциальных соперников по 10-балльной шкале в интервью порталу ESPN.
1. Том Аспиналл — 9 баллов.
2. Джон Джонс — 9 баллов.
3. Халил Раунтри — 7 баллов.
4. Александар Ракич — 7 баллов.
5. Хамзат Чимаев — 7 баллов.
6. Роберт Уиттакер — 6 баллов.
7. Магомед Анкалаев — 5 баллов.
8. Дрикус дю Плесси — 4 балла.
Напомним, следующий поединок Алекс Перейра проведёт против топового американского бойца UFC Халила Раунтри на турнире UFC 307, который состоится 7 октября в Солт-Лейк-Сити (США). Противостояние Перейры и Раунтри станет главным событием ивента.