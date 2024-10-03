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Сергей Ковалёв раскрыл, сколько планирует провести боёв перед завершением карьеры

Сергей Ковалёв раскрыл, сколько планирует провести боёв перед завершением карьеры
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Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA super, IBF, WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв раскрыл, сколько планирует провести боёв перед завершением карьеры.

«Мне 41 год, хватит уже на ринге танцевать, пора перчатки на гвоздь вешать. Хочу провести один бой и завершить карьеру. Хотелось бы, конечно, титульный поединок, но приходится довольствоваться тем, что есть. Была договорённость о проведении матча-реванша со шведом Робином Сафаром. Но что-то переговоры затухли, конкретики нет никакой», — приводит слова Ковалёва ИА «Первое областное».

Ранее Ковалёв объяснил, за счёт чего Усик победил Фьюри.

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