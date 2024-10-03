«Волков — высокий и неуклюжий». Аспиналл дал характеристику тяжеловесам UFC двумя словами

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл дал характеристику бойцам своего дивизиона, использовав лишь два слова.

«Сергей Спивак − медленный и техничный. Жаилтон Алмейда − грэпплер и ограниченный [в навыках]. Кёртис Блэйдс − хорош везде. Сергей Павлович − очень опасный, Александр Волков − высокий и неуклюжий. Сириль Ган − хорошо двигается. Джон Джонс − очень умелый. Том Аспиналл − лучший», — сказал Аспиналл в видео, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304, Том Аспиналл победил нокаутом в первом раунде Кёртиса Блэйдса.