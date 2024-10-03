Исраэль Адесанья верит, что Алекс Перейра использует магию, чтобы побеждать в боях

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья утверждает, что действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра использует магию, чтобы побеждать в боях.

«То, что говорил Иржи [о магии, которую использует Перейра для того, чтобы побеждать в боях], это правда. Я разбивал Алекса в пух и прах на UFC 281. А затем он просто победил меня в последнем раунде. Это его дух. Его предки или его народ молятся за него. То, как он держится, говорит о том, что он знает, как прийти в себя», — сказал Исраэль Адесанья в интервью на YouTube-канале PowerfulJRE.