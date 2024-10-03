Анкалаев отреагировал на то, что Перейра оценил сложность боя с ним на 5 из 10 баллов

Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Магомед Анкалаев отреагировал на то, что действующий обладатель титула чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе бразилец Алекс Перейра оценил сложность поединка с ним на пять баллов из десяти.

«Этот человек говорит, что бой со мной для него сложен на пять баллов. Я у него в голове. Пожалуйста, не облажайся со своей работой в субботу. Обещаю, что эти вудуистские штучки на меня не подействуют. Я молюсь пять раз в день, поэтому защищён», — написал Магомед на своей странице в социальных сетях.

Ранее Алекс Перейра оценил сложность потенциальных соперников по 10-балльной шкале.