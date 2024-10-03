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«Буду рад всадить ему свои костяшки в мозг». Топурия обещает похоронить Макгрегора

«Буду рад всадить ему свои костяшки в мозг». Топурия обещает похоронить Макгрегора
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Действующий обладатель титула чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия ответил известному ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору, пообещав его похоронить.

«Что я могу сказать Макгрегору? Пусть Конор идёт ко всем чертям. Он не на моём уровне. Буду рад всадить ему в мозг свои костяшки. Конор говорил: «О, Топурия при встрече со мной даже не посмотрит мне в глаза, поскольку наложит в штаны». Макчикен. 12 октября я буду на турнире BKFC в Испании, в первом зрительском ряду. Но ты не предпочтёшь пропустить этот ивент (ранее Конор писал на своей странице в социальных сетях, что будет гостем на этом турнире. — Прим. «Чемпионата»). Смирись с этим. Я станцую у тебя на голове. Его проблема в том, что я ему яйцами по лбу надаю. Надейся, что мы не встретимся, иначе это будут твои похороны», — приводит слова Топурии портал MMA Mania.

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