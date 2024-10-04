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Жозе Альдо назвал экс-чемпиона UFC, с которым хотел бы подраться после турнира UFC 307

Жозе Альдо назвал экс-чемпиона UFC, с которым хотел бы подраться после турнира UFC 307
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Член Зала славы UFC бразилец Жозе Альдо хотел бы провести поединок с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Шоном О'Мэлли.

«Мне нравится идея поединка с О'Мэлли. Думаю, в этом есть смысл, у нас есть вес. Два великих имени дивизиона. Это был бы прекрасный бой», — приводит слова Альдо портал BJ penn.

Напомним, следующий поединок Жозе Альдо проведёт против американского бойца Марио Баутисты на турнире UFC 307, который состоится 7 октября в Солт-Лейк-Сити (США).

В своём рекорде Альдо имеет 32 победы, из которых 18 он одержал досрочно, и восемь поражений.

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